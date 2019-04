Die deutsche Hilfsorganisation "Sea-Eye" hat von einem eigenen Schiff am Dienstag den neuesten Vorfall am Funk zwischen dem Schiff "El Hiblu1" und einem europäischem Marineflugzeug mitgehört. Demnach wurde der Kapitän des Frachtschiffs aufgefordert, in Not geratene Migranten zu retten, da sie sich in Lebensgefahr befänden. Die libysche Küstenwache kann zu diesem Zeitpunkt nicht eingreifen – sie sei "out of service", sprich nicht einsatzbereit. Die Crew greift ein, bittet aber kurze Zeit selber dringend um Unterstützung. Der Grund: Die Geretteten wollen nicht zum eigentlichen Ziel nach Tripolis mitfahren – sie wollen nach Europa.