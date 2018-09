Die IG Metall droht mit weiteren Warnstreiks. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Auch nach mehr als zwölf Stunden sind die Verhandlungen im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in den entscheidenden Punkten nicht vorangekommen. Es hake weiter vor allem an der Frage des finanziellen Ausgleichs bei einer Arbeitszeitverkürzung, hieß es am Rande der Verhandlungen in Stuttgart.



Die IG-Metall-Spitze hat für die Verhandlungen eine Frist bis Mittag gesetzt. Wird bis dahin keine Einigung erzielt, stehen der Branche wohl erstmals ganztägige Warnstreiks bevor.