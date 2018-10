Alexander Gerst auf der ISS. Archivbild Quelle: ESA/NASA/Alexander Gerst/dpa

Ist Krafttraining in der Schwerelosigkeit des Alls genauso anstrengend wie auf der Erde? "Ja, leider", sagte Astronaut Alexander Gerst bei einem Funkkontakt mit rund 1.000 Schülern in seiner Heimatstadt Künzelsau.



Auf die Frage, ob es auf so engem Raum auf der Internationalen Raumstation ISS auch mal Streit gebe, antwortete Gerst: "Wir sind alle Freunde, obwohl wir von drei unterschiedlichen Kontinenten stammen. Wenn wir hier oben das können, können die Menschen dort unten das auch."