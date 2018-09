Ja, in mehreren Städten - darunter auch in Berlin und Köln - wollen am Wochenende Bürger gegen den Besuch demonstrieren. Darunter viele Jesiden und Kurden aus Deutschland. Deutlich mehr als 4.000 Polizisten sollen allein am Freitag in Berlin während des Besuchs im Einsatz sein. Die Berliner Polizei erhält dafür Unterstützung aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Bisher sind allein in der Hauptstadt zehn Kundgebungen und Demonstrationen gegen Erdogan angemeldet.