Die Versteigerung läuft ab zehn Uhr in Mainz, dem Technikstandort der Bundesnetzagentur. Die Vertreter der beteiligten Telekommunikations-Unternehmen sitzen in abgeschirmten Räumen im Dienstgebäude der Agentur. In ein gesichertes Netzwerk, ohne Verbindung zum Internet, geben sie dann ihre Gebote ab. Dafür haben sie eine Stunde Zeit. Währenddessen dürfen die Vertreter nur über eine gesicherte Leitung mit ihren Konzernzentralen Kontakt aufnehmen. Für alle Anbieter sollen die gleichen Chancen gelten, um Lizenzen zu ersteigern. Nach Ablauf der Stunde veröffentlicht die Bundesnetzagentur, wer der höchste Bieter für die jeweiligen Frequenzblöcke war. Dann geht es in die nächste Runde, diese startet spätestens um 17:30 Uhr. Die Bundesnetzagentur will die Ergebnisse der Auktion zeitnah online veröffentlichen.