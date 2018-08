Der Drogenhandel ist zu einem Drittel in deutscher Hand, weit dahinter folgen türkische und albanische Banden. Geschmuggelt und verkauft werden hauptsächlich Kokain und Cannabis - wobei das Kokain auf teils abenteuerlichen Wegen nach Deutschland gelangt.



Überwiegend in Kolumbien angebaut wird die Droge oft auf dem Seeweg nach Europa geschmuggelt. Dazu wird das Kokain bisweilen in wasserdichten Behältern von großen Schiffen noch vor den Häfen ins Meer geworfen und dann von kleinen Schnellbooten eingesammelt, wie Ermittler berichten.



An Land erfolgt der Transport mit Autos - manchmal in Verstecken, die sich nur mit Hilfe mehrere Magnete öffnen lassen. Deutschen Drogenfahndern gelangten 2017 zwei Großfunde von Kokain: 4,7 Tonnen in Hamburg und 1,5 Tonnen in Bremerhaven.

Bildquelle: dpa