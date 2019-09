E-Zigaretten sind in den USA deutlich weniger beschränkt als in Deutschland. Einige Bereiche sind kaum reguliert, andere wiederum von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Zum einen gibt es keine einheitliche Obergrenze beim Nikotingehalt. In den USA kann man Produkte mit doppelt bis dreimal so viel Nikotin wie in Deutschland kaufen. Das macht einen großen Unterschied bezogen auf die Wirkung und das Potenzial, abhängig zu werden. Außerdem ist in den USA kein bundesweites Mindestalter festgelegt. Dort können in manchen Bundesstaaten auch Jugendliche E-Zigaretten kaufen.



In den US-Bundesstaaten, in denen Cannabis freigegeben ist, dürfen THC-haltige Liquids vertrieben werden. THC steht für Tetrahydrocannabinol. Das ist die psychoaktive Substanz, der die berauschende Wirkung von Cannabis hauptsächlich zugeschrieben wird. In Deutschland sind THC-haltige Liquids verboten, da THC unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Inwieweit trotz des Verbotes solche Liquids in Verkehr gebracht werden, ist nicht klar. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) teilte auf Anfrage mit, ihm lägen keine Informationen darüber vor.