Doch. Die AOK hat ihr Gesundheitsnetzwerk mit Pilotprojekten in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gestartet. Die Techniker Krankenkasse (TK) ist mit inzwischen 30.000 Versicherten mit ihrer Digitalakte TK-Safe im Testbetrieb. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will digitale Akten sogar allen zugänglich machen. "Versicherte sollen auch per Tablet und Smartphone auf ihre elektronische Patientenakte zugreifen können", sagte er neulich der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Mit der elektronischen Gesundheitskarte, die seit Jahren die Erwartungen an sie nicht erfüllt, soll es trotzdem weitergehen.