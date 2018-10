Sie könnte laut ADAC den Schadstoff-Ausstoß um bis zu 70 Prozent senken - und so vielleicht Fahrverbote vermeiden. Doch es gibt noch keine Zulassung. Auch wer die Kosten von rund 3.000 Euro trägt ist immer noch unklar. VW will wohl nur nachrüsten, wenn alle mitmachen. Doch BMW und Opel lehnen das ab. Und: Geplant ist die Nachrüstung bislang nur für Euro 5-Fahrzeuge. Nur für 14 Intensivstädte. Diesel-Fahrer in Frankfurt oder Berlin könnten leer ausgehen. "De facto gibt es momentan die Nachrüstung noch gar nicht", sagt Kolbe. "Deswegen müssen die Dieselfahrer abwarten und gucken, ob da nachverhandelt wird." Die schnellste Lösung wartet wohl beim Autohändler.