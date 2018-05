Die Annullierung der Wahl vom 8. August durch das Oberste Gericht war ein Novum in Afrika, Beobachter sahen darin auch ein Indiz für sich festigende demokratische Strukturen. Das Gericht begründete die Ausschreibung von Neuwahlen mit "Unregelmäßigkeiten" und schlechter Leitung durch die Wahlkommission IEBC. Dem Urteil folgten dann aber Wochen der politischen Querelen und blutigen Proteste.



Amtsinhaber Uhuru Kenyatta war mit 54,3 Prozent der Stimmen als Sieger aus der Wahl hervorgegangen. Sein Herausforderer Raila Odinga unterlag mit 44,7 Prozent, erhob aber Zweifel an der Abstimmung und zog vor Gericht. Seine Anhänger gingen bei teils blutigen Protesten auf die Straße. Kenyatta beschimpfte die Richter als "Gauner" und kündigte an, das Gericht zu "reparieren", wenn er wiedergewählt wird.

Bildquelle: reuters