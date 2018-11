Die militärische Initiative liegt bei den Taliban, die afghanischen Streitkräfte sind stark in die Defensive geraten. Kürzlich hatte der US-Generalstabschef Joseph Dunford bei einem Sicherheitsforum in den USA gesagt, die Taliban würden "nicht verlieren". Die Amerikaner hätten vor einem Jahr von einem militärischen Patt gesprochen, und daran habe sich nicht viel geändert. Unter internationalen Diplomaten wird bereits eine militärische Niederlage eingestanden. Der Krieg in Afghanistan sei verloren, ist dort zu hören. Nun müsse man zusehen, dass es so schnell wie möglich zu einem Friedensschluss komme - denn je länger eine Einigung ausbleibe, desto mehr spitze sich die Lage zu und desto weniger Einfluss habe die afghanische Regierung in etwaigen Verhandlungen darüber, wie das Land in Zukunft aussehen solle.

Bildquelle: picture alliance / Photoshot