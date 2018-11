Beispiel: Die Dublin-Verordnung nach der das Asylverfahren in dem EU-Land durchzuführen ist, in dem ein Flüchtling zuerst registriert wurde. Demnach wären seit 2016 nahezu ausschließlich die Mittelmeerländer zuständig. Die sind damit aber überfordert, weshalb sie auch Flüchtlinge durchziehen lassen, ohne sie zu registrieren. Viele kommen dann nach Deutschland. Von hier aus könnte man sie zwar binnen sechs Monaten in das EU-Durchgangsland zurückschicken. Doch das klappte häufig nicht, weil die deutschen Behörden entweder nicht nachweisen konnten, auf welchem Weg jemand gekommen war – oder weil sie es wegen der gestiegenen Zahlen nicht schafften, die Rückführung in sechs Monaten zu organisieren.