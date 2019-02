Der Bund steckt fünf Milliarden Euro in die digitale Infrastruktur - verteilt auf fünf Jahre. Pro Jahr kann also eine Milliarde Euro für Laptops, Whiteboards und WLAN ausgegeben werden. Die Länder müssen einen Eigenanteil leisten. Laut Bundesbildungsministerium kommen so über den ganzen Zeitraum rein rechnerisch im Durchschnitt 137.000 Euro für jede der rund 40.000 Schulen in Deutschland zusammen. Oder 500 Euro pro Schüler. Auf die Bundesländer wird das Geld nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt, der sich an Steueraufkommen und Einwohnerzahl orientiert: