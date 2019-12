Nein. Die meisten der bei der Arbeitsagentur gemeldeten Stellen richteten sich an Menschen mit Berufsschulabschluss, berechnete Anfang 2019 das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Doch kommt jeder zweite der rund 2,2 Millionen Arbeitslosen nur für Jobs in Frage, für die keine abgeschlossene Berufsausbildung verlangt wird. Zwar können Menschen qualifiziert werden - etwa vom Altenpflegehelfer, wo es keine Engpässe gibt, zum Engpass-Beruf des Altenpflegers. Die Weiterbildung ist auch eine der drei Säulen der Fachkräftestrategie der Bundesregierung - neben der Anwerbung von Fachkräften aus EU- und Nicht-EU-Staaten.



Die Qualifizierung erfordert aus Sicht des IW aber ein hohes Maß an Engagement und Willen von Arbeitssuchenden und Unternehmen. Zudem müssten Arbeitslose auch gewillt sein, in eine Region zu ziehen, in der es einen Mangel an Fachkräften gibt.