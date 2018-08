Das werden die weiteren Untersuchungen zeigen. Bislang hat das Sächsische Innenministerium am Mittwochabend nur darüber informiert, dass der Mann mit Deutschlandhut, der das Kamerateam beschimpft hatte, ein Mitarbeiter des Sächsischen Landeskriminalamtes sei. Und zwar ein "Tarifbeschäftigter", also kein Beamter. Er sei am vorigen Donnerstag "nicht im Dienst gewesen, sondern habe als Privatperson" an der Demo teilgenommen. Derzeit sei er im Urlaub. Ob sein Verhalten Konsequenzen habe, werde das LKA entscheiden, wenn der Betroffene gehört worden sei. Sachsens Innenminister Roland Wöllner (SPD) sagte: "Selbstverständlich gilt für jeden Bürger in unserem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung. Allerdings erwarte ich von allen Bediensteten meines Ressorts jederzeit, auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit aufhalten und äußern, ein korrektes Auftreten."