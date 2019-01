In den letzten vier Jahrzehnten gab es 21 "Shutdowns" für Regierungsbehörden in den USA. Der bislang längste "Shutdown" zog sich über 21 Tage unter Präsident Bill Clinton (vom 5. Dezember 1995 bis zum 6. Januar 1996). Der Demokrat Clinton setzte sich gegen die Republikaner durch, die den Präsidenten mit einem Verwaltungsstillstand zu einem ausgeglichenen Haushalt zwingen wollten. Die Bürger spürten nur geringe Auswirkungen wie geschlossene Parks und Verzögerungen bei der Bearbeitung von Reisepass-Anträgen. Doch die Republikaner wurden dafür verantwortlich gemacht, Clinton profitierte von dem Streit und wurde in jenem November wiedergewählt. Unter Barack Obama wurde ein "Shutdown" 2013 innerhalb von 16 Tagen gelöst. Der Streit ging damals um geforderte Änderungen an "Obamacare". Die aktuelle Haushaltssperre ist Trumps dritter "Shutdown".