Weil die AfD dadurch unter Umständen nicht alle Mandate wahrnehmen kann. Umfragen zufolge könnte die Partei in Sachsen stärkste Kraft werden. Sie selbst peilt 30 Prozent und mehr an. Wählen tatsächlich so viele die AfD, würde die Partei bei 120 Sitzen im Parlament mit mehr als 30 Abgeordneten in den Landtag einziehen - hätte sie genügend Politiker auf der Landesliste.