Europas gebeutelten Sozialdemokraten macht das spanische Ergebnis Mut. Stefan Leifert, ZDF-Korrespondent

In Brüssel galt die Wahl in Spanien als letzter großer Stimmungstest vor der Europawahl am 26. Mai. Mit Erleichterung hat die EU-Kommission das Ergebnis aufgenommen und wertet es als pro-europäisches Signal. Man sei zuversichtlich, dass Wahlsieger Sánchez von den Sozialisten eine stabile, pro-europäische Regierung bilden könne. ZDF-Korrespondent Stefan Leifert aus Brüssel sieht im Wahlsieg Sánchez' außerdem einen europaweiten Erfolg für die Sozialdemokraten: "Europas gebeutelten Sozialdemokraten macht das spanische Ergebnis Mut. In Frankreich und den Niederlanden dümpeln die einst stolzen Sozialdemokraten bei einstelligen Ergebnissen herum, in Deutschland bei Umfragen unter 20 Prozent. Pedro Sánchez zeigt, dass es auch anders geht."



Die Reaktionen auf die Ergebnisse der Spanienwahl zeigen auch, dass der Aufstieg der rechtspopulistischen Partei Vox für niemanden mehr eine Überraschung zu sein scheint. Die Erleichterung darüber, dass Vox nicht noch mehr Sitze erlangt hat, ist aber größer als der Frust. Und so möchte nicht nur Sánchez, sondern auch die EU positiv auf diese Wahl blicken.