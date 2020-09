Militärisch kann er aber gegen die hochgerüstete Nato-Armee der Türkei nicht bestehen. Entscheiden wird also am Ende der Mann, der mit seinem militärischen Eingreifen vor vier Jahren das drohende Ende des Diktators Assad verhinderte und damit den Bürgerkrieg für Jahre am Leben hielt: Russlands Präsident Wladimir Putin. Er ist jetzt, nachdem die USA raus aus Syrien sind, militärisch und politisch die bestimmende Kraft. Am Dienstag wird er in Sotchi mit Erdogan über die Aufteilung der Einflusszonen in Syrien sprechen. Sicher nicht zufällig, dass die gestern von den Türken zugesagte Feuerpause genau bis Dienstag anhalten soll.