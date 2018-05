Katrin Göring-Eckardt: Grüne haben Angebote gemacht. Quelle: Silas Stein/dpa

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt hat trotz schwieriger Jamaika-Sondierungen die Bereitschaft ihrer Partei zu Kompromissen hervorgehoben. Egal wie hart es sei, man bleibe gesprächsbereit, sagte die Verhandlungsführerin der Partei in einem Video der Grünen. "Unser Bemühen bleibt, unsere Kompromissbereitschaft bleibt."



Die Grünen hätten in der langen Verhandlungsrunde, "immer wieder Angebote gemacht, versucht, Kompromisse zu schließen", und seien "an Schmerzpunkte" gegangen.