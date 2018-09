Häftling in einer Jugendstrafanstalt. Archivbild Quelle: Norbert Försterling/dpa

Die Unionsfraktion im Bundestag will in den kommenden Monaten eine "Sicherheitsoffensive" starten. Zentrale Forderungen von CDU und CSU sind eine Verlängerung des Höchstmaßes des Dauerarrests im Jugendstrafrecht und härtere Strafen für Bezieher von Kinderpornografie.



Die Union fordert außerdem eine Ausweitung der DNA-Analyse. "Falsch verstandener Datenschutz ist Täterschutz", heißt es in einem Entwurf für eine Klausurtagung des CDU/CSU-Fraktionsvorstands an diesem Donnerstag in Berlin.