Auf der Zugspitze erörtern Union und SPD Vorhaben der GroKo. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Die Spitzen der Bundestagsfraktionen von Union und SPD wollen heute bei einer Klausurtagung auf der Zugspitze wichtige Koalitionsvorhaben erörtern. Unter Leitung der Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU/CSU) und Andrea Nahles (SPD) sowie von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt soll unter anderem der Weg bereitet werden für eine Wohnungsbauoffensive.



Zudem wird der dramatische Fachkräftemangel thematisiert werden. Am Dienstag wird die Klausur in Murnau am Staffelsee fortgesetzt.