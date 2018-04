Steger: Es handelt sich dabei quantitativ tatsächlich um ein Randthema. Die Sanktionsquote liegt bei rund drei Prozent, dies spiegelt sich auch bei uns wider. Es sind andere Themen, die den Beratungsalltag dominieren. Das betrifft vor allem die Übernahme von Wohnkosten. In Berlin reichen wie andernorts die Zuschüsse, die staatlicherseits für Hartz IV-Empfänger gewährt werden, häufig nicht aus, um die tatsächlichen Wohnkosten abzudecken. Die Betroffenen bekommen dann die Aufforderung, die Wohnkosten zu senken, was meist nur durch Wegzug möglich ist. Das wiederum ist in Großstädten aber meist nur bloße Theorie. Denn die Bestandsmieten für die vorhandene Wohnung liegen in der Regel ohnehin unter dem, was eine neue Wohnung kosten würde. Der einzige Ausweg: Die Betroffenen zahlen aus ihrem Hartz IV-Satz die Differenz zwischen den tatsächlichen Mietkosten und dem, was sie als Wohnkostenzuschuss erhalten. Das führt dazu, dass sie unter das Existenzminimum sinken. Wenn aber Sanktionierte zu uns kommen, ist es für die Betroffenen immer ein existenzielles Thema.