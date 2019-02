Teile der Fan-Choreographie sammeln sich in einem Durchgang unter dem Fanblock

Quelle: dpa

Eintracht Frankfurt hat scharfe Kritik an einem Polizeieinsatz vor dem Europa-League-Heimspiel gegen Schachtjor Donezk geübt. Die massiven Personenkontrollen seien ausschließlich aufgrund einer Videobotschaft von Eintracht-Präsident Peter Fischer veranslasst worden, sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann.



Fischer hatte in dem Video erklärt, das Stadion müsse brennen. "Das bezog sich auf die Stimmung und war keinesfalls ein Aufruf zu Gewalt", so Hellmann. Die Fans der Frankfurter bauten als Reaktion auf den Einsatz eine geplante Choreographie kurzfristig ab.