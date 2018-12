Luftballon legt Frankfurter S-Bahn lahm. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Ein Luftballon an einer Oberleitung hat den S-Bahnverkehr in der Frankfurter Innenstadt durcheinandergebracht. Der Fall habe sich in der Station Konstablerwache zugetragen, berichtete die Bundespolizei. Zuvor hatte das Portal hessenschau.de berichtet.



"Durch den Ballon war es zu einer gefährlichen Situation gekommen, einen Kurzschluss gab es jedoch nicht", zitierte das Portal einen Bahn-Sprecher. Fachleute der Bahn hätten eine Stunde gebraucht, um den Ballon von der Decke zu holen.