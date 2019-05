Quelle: dfl

Der Einzug von Eintracht Frankfurt ins Halbfinale der Europa League führt zu einer Ausnahme von der Ansetzungs-Regel an den letzten beiden Spieltagen. Das Spiel der Eintracht gegen Mainz am 33. Spieltag wird von Samstag (11.Mai) auf Sonntag (12.Mai) verlegt.



Normalerweise schreibt die DFL-Spielordnung vor, dass die Begenungen der Spieltage 33 und 34 simultan anzusetzen sind. Bei Teilnahme eines Klubs an einem internationalen Wettbewerb kann davon abgewichen werden. Der Ausnahmefall ist nun eingetreten, um der SGE zwei Tage Regeneration nach dem Rückspiel beim FC Chelsea (9.Mai) zu gönnen.