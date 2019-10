Allerdings entstehen weniger Arbeitsplätze in Frankfurt als einst erwartet. Die Helaba-Volkswirte rechnen bis Ende 2021 mit etwa 3.500 Stellen, die durch den Brexit am Main geschaffen werden. Ein Teil dieser Personalaufstockung habe wegen des ursprünglichen Brexit-Termins im Frühjahr 2019 schon stattgefunden. Die neuen Jobs seien in erster Linie dem Stellenaufbau von Londoner Auslandsbanken in Frankfurt zu verdanken. Dagegen würden weniger Beschäftigte deutscher Banken an den Main zurückkommen als noch vor einem Jahr geschätzt.