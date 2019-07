Feuerwehr am Museum für Moderne Kunst.

Quelle: Isabell Scheuplein/dpa

Im Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt hat die Feuerwehr am Montag einen Brand bekämpft. Über Verletzte und Brandursache war zunächst nichts bekannt. Die Ausstellungsräume des Museums sind derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.



Das 1991 eröffnete MMK zählt zu den bedeutendesten Museen der Gegenwartskunst in Deutschland. Die Sammlung umfasst über 5000 Werke von den 1960er-Jahren bis heute. Ob Kunstwerke in Gefahr waren, blieb zunächst unklar.