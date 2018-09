Die Umweltschutzorganisation Greenpeace begrüßte das Urteil: Nachdem die Politik viel zu lange akzeptiert habe, dass Zehntausende gefährlich schmutzige Luft atmen müssten, setze das Gericht nun "wirksame Hilfe" durch. Frankfurt sei "die erste deutsche Stadt, die ältere Diesel und Benziner großflächig aussperrt", erklärte Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan. Die hessische Großstadt und alle anderen Städte mit Luftproblemen müssten das Urteil nun "als Fanal für eine überfällige Verkehrswende begreifen". Nur wenn Städte das Angebot an Bussen und Bahnen deutlich erweiterten und ihr Radwegenetz konsequent ausbauten, kämen Menschen künftig "sicher und sauber durch die Stadt".



Die Umwelthilfe hat wegen der Grenzwert-Überschreitung in vier hessischen Städten geklagt. Neben Frankfurt sind das Darmstadt, Wiesbaden und Offenbach. Die Grenzwerte könnten nur durch eine rasche Umsetzung kurzfristig wirksamer Maßnahmen wie Fahrverbote für schmutzige Dieselfahrzeuge eingehalten werden, so die Begründung der DUH. Frankfurt, so DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch vor der Verhandlung, habe eine der schlechtesten Luftqualitäten in Deutschland.