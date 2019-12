Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung weltweit eher auf den hinteren Rängen zu finden ist. Bisher hat die unzureichende Vernetzung die Deutschen oftmals geschützt.



Das gilt allerdings nicht für alle Bereiche. So sind Angreifer in der Vergangenheit über die recht offenen Netzwerke an Universitäten auch schon in das Krankenhausnetz der Uni-Klinik gelangt und haben dort medizinische Studien abgegriffen und regelrechte Industriespionage im pharmazeutischen Bereich getrieben.