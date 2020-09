Das Logo der Awo in Frankfurt am Main.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Polizei und Staatsanwaltschaft haben mehrere Wohnungen und Büros von Verantwortlichen der Frankfurter und der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt (Awo) durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft betrafen die Durchsuchungen sechs Privatwohnungen und acht Geschäftsräume.



In dem Ermittlungsverfahren, das durch eine anonyme Strafanzeige und Berichterstattung in den Medien in Gang gekommen sei, gehe es um Betrug zum Nachteil der Stadt Frankfurt. Zudem bestehe der Verdacht der Untreue zum Nachteil der Awo.