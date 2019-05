Drohnen sind ein Problem im Luftverkehr. Archivbild.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wegen einer Drohnensichtung ist der Betrieb am Frankfurter Flughafen unterbrochen gewesen. Nach rund einer Stunde konnten die Flieger wieder starten und landen, hieß es vom Betreiber Fraport.



In der Vergangenheit gab es immer wieder Zwischenfälle mit Drohnen. So wurden in den ersten drei Monaten laut Bundesverkehrsministerium 17 Drohnen durch Piloten oder Fluglotsen gesichtet. Ende März musste der Flugbetrieb in Frankfurt schon einmal für circa 30 Minuten unterbrochen werden.