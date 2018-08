Die Bundespolizei hat ihren Einsatz am Flughafen in Frankfurt am Main beendet. "Die betroffenen Bereiche sind wieder freigegeben, und der Betrieb wurde wieder aufgenommen", teilte die Bundespolizei am frühen Dienstagnachmittag via Twitter mit. Sie hatte Teile des Terminal 1 geräumt, weil eine vierköpfige französische Familie in den Sicherheitsbereich gelassen wurde - trotz positiven Sprengstofftests, wie es hieß. Die Familie sei später gefunden und befragt worden und habe weiterreisen dürfen. Ausgelöst wurde die Räumung durch das "individuelle Fehlverhalten einer Luftsicherheitsassistentin", teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.