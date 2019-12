Schultes Hauptkunde Lufthansa ist sauer, verlagert schon seit längerem Kapazitäten an das zweite Drehkreuz München. "Es ist nicht akzeptabel, dass Passagiere ihre Flüge aufgrund der langen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen verpassen und am größten Reiseknotenpunkt in Deutschland die Wartezeiten länger als der eigentliche Flug sind", zürnt Vorstandsmitglied Detlef Kayser. An einzelnen Tagen wie dem 1. November verpassen mehr als 2.000 Lufthansa-Passagiere ihre Anschlüsse.