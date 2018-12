Laut Medienberichten flog das Netzwerk offenbar durch ein Drohschreiben gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz auf. Der Brief an Basay-Yildiz soll im August unter dem Stichwort "NSU 2.0" anonym von einem Faxgerät im 1. Polizeirevier verschickt worden sein. In ihm sei die Anwältin als "Türkensau" beleidigt und auch damit gedroht worden, ihre Tochter zu "schlachten". Basay-Yildiz hatte im Münchner NSU-Prozess eine der Opfer-Familien vertreten.



Funke erklärte im ZDF, die Anwältin habe bereits vor vier Monaten eine Anzeige erstattet und seitdem keine Antwort bekommen. "Da ist natürlich die Frage, was ist in diesem vier Monaten passiert", sagte der Politologe. Von einem strukturellen Problem bei der Polizei wolle er nicht sprechen, es gebe aber "gehäuft Einzelfälle" und einen Trend.