Luka Jovic

Quelle: dpa

Der Wechsel von Eintracht Frankfurts Torjäger Luka Jovic zu Real Madrid ist perfekt. Über die Höhe der Ablösesumme haben die Klubs Stillschweigen vereinbart, zuletzt war in den Medien über eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro spekuliert worden.



Die Eintracht bestätigte, dass der 21-Jährige "vorbehaltlich des positiven Verlaufs des noch ausstehenden Medizinchecks" einen Fünfjahresvertrag bei den Königlichen unterschreiben wird. Jovic wurde in der abgelaufenen Spielzeit mit 17 Treffern Dritter der Bundesliga-Torschützenliste. Zudem traf der 21-Jährige zehn Mal in der Europa League.