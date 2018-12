Demonstranten stehen in Frankreich hinter einem brennenden Auto.

Quelle: Claude Paris/AP/dpa

Bei Demonstrationen der "Gelbwesten" ist es in Paris erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Wieder brannten Autos, Geschäfte wurden angegriffen und Barrikaden errichtet. In Frankreich hatten sich rund 125.000 Menschen an den Protesten beteiligt, sagte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner.



Im ganzen Land habe es knapp 1.400 Festnahmen gegeben, mehr als 970 Menschen seien in Gewahrsam genommen worden. Auch in Belgien und den Niederlanden gingen Menschen auf die Straße.