Polizisten sichern eine Straße in Saint-Denis.

Quelle: Francis Pellier/Dicom/Ministry O/MINISTRY OF INTERIOR/dpa

Im Zusammenhang mit den Pariser Terroranschlägen im November 2015 haben belgische Ermittler einen weiteren Mann festgenommen. Mohamed E. stehe in Verdacht, bei der Beschaffung von Waffen, die bei den Taten verwendet wurden, eine Rolle gespielt zu haben. Demnach wurde er laut Nachrichtenagentur Belga bereits vor Weihnachten festgenommen.



Anhänger der Terrororganisation IS hatten im November 2015 bei koordinierten Angriffen in Paris und Saint-Denis insgesamt 130 Menschen getötet.