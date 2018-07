Auf Landstraßen in Frankreich sind maximal 80 km/h erlaubt. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Am Sonntag tritt eine umstrittene Verschärfung des Tempolimits in Frankreich in Kraft. Auf Landstraßen sind dann nur noch 80 statt 90 Kilometer pro Stunde erlaubt. Alle Radarfallen sollen pünktlich auf das niedrigere Limit scharfgestellt werden.



Das neue Tempolimit gilt für alle Straßen mit nur einer Fahrspur pro Richtung, bei denen die Fahrtrichtungen nicht etwa mit einer Leitplanke getrennt sind. Mehr als die Hälfte aller Unfalltoten in Frankreich sind auf solchen Straßen zu beklagen.