Die genauen Hintergründe des Unglücks sind noch unklar. Quelle: Laurent Cipriani/AP/dpa

Nach einem tödlichen Unfall auf einer Osterkirmes in Frankreich ermittelt die Justiz gegen den Betreiber des verunglückten Fahrgeschäfts. Bei dem Drama in Neuville-sur-Saone kam am Samstag ein 40-jähriger Familienvater ums Leben. Am Montag wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet, wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldete.



Die Ermittler konnten inzwischen bestätigen, dass der getötete Mann sich zum Zeitpunkt des Unglücks in einer der Gondeln befand.