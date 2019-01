Die Polizei setzte unter anderem Wasserwerfer ein.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Das zehnte Wochenende in Folge haben sich in Frankreich Zehntausende "Gelbwesten" zu Protesten versammelt. Dabei kam es in Paris, Bordeaux und Toulouse zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Auf Wurfgeschosse einiger Demonstranten reagierte die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern.



Laut Innenministerium nahmen 84.000 Personen an den landesweiten Aktionen teil, so viel wie vor einer Woche. Seit November demonstriert die Bewegung gegen hohe Lebenshaltungskosten und soziale Ungerechtigkeit.