Wieder «Gelbwesten»-Proteste in Frankreich.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Zahlreiche Menschen haben in Frankreich wieder an "Gelbwesten"-Protesten teilgenommen. In Paris starteten mehrere Hundert Teilnehmer vom Triumphbogen aus zu einem Marsch durch die Hauptstadt, wie der Sender Franceinfo meldete. Demonstrationen gab es nach BFMTV-Berichten auch in anderen Städten wie Nantes.



Die Bewegung hatte im November mit Protesten gegen Benzinpreiserhöhungen begonnen, richtet sich inzwischen aber gegen die Reformpolitik der Regierung von Präsident Emmanuel Macron.