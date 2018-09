Ihr habt ganz Frankreich zum Träumen gebracht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Nun ist wieder ein neues Selbstbewusstsein zu spüren - man trägt "bleu-blanc-rouge". Das Sonntagsblatt "Le Journal du Dimanche" hob schon vor dem WM-Sieg "Das Frankreich, das gewinnt" auf seine Titelseite. Demnach steht das Land in vielen Bereichen gut bis bestens da: vom Erfolg der großen Luxuskonzerne über den Tourismus (Weltmeister) bis hin zum neuen Vertrauen der Wirtschaft.



Frankreichs junger Präsident Emmanuel Macron versucht, von diesem Trend zu profitieren. Er bejubelte die "Équipe nationale" in Russland: "Ihr habt ganz Frankreich zum Träumen gebracht", rief der 40-Jährige den Fußballern nach dem 4:2-Sieg gegen Kroatien zu. "Ihr seid jetzt ein Beispiel für viele Jugendliche." Am Montagabend empfing er dann an der Seite seiner Frau Brigitte die Fußballhelden im Élyseepalast.