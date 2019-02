Französische Botschaft in Rom.

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

In der diplomatischen Krise zwischen den EU-Partnern Frankreich und Italien reden die Staatsspitzen miteinander. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe mit seinem italienischen Kollegen Sergio Mattarella telefoniert, teilte der Elyseepalast mit. Paris hatte in der vergangenen Woche seinen Botschafter aus der italienischen Hauptstadt zurückbeordert.



Die beiden Präsidenten schlugen nun versöhnliche Töne an, hieß es. Sie hätten die Wichtigkeit der französisch-italienischen Beziehung bekräftigt.