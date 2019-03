Die junge Pariserin nutzt die App "Too good to go", etwa: zu gut für die Tonne, um kurz vor Ladenschluss unverkaufte Waren zum Schnäppchenpreis einzukaufen. Das kann ein Sushi-Menü aus einem Restaurant sein, unverkauftes Obst und Gemüse aus dem Supermarkt oder auch eine Überraschungstüte vom Bäcker. In Deutschland lässt sich die App mittlerweile auch in zahlreichen Städten nutzen.