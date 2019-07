Homöopathische Globuli. Archivbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Homöopathische Mittel werden in Frankreich künftig nicht mehr von der Krankenkasse erstattet. Die derzeitige Erstattung werde zunächst abgesenkt, wie das französische Gesundheitsministerium mitteilte. 2021 soll es dann gar keine Kostenübernahme mehr geben.



Die alternative Medizin mit den winzigen Globuli ist so beliebt wie umstritten. Viele Wissenschaftler sprechen ihr jegliche Wirksamkeit ab. Zu diesem Schluss ist jetzt auch die französische Gesundheitsbehörde HAS gekommen.