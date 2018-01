"Die Franzosen warten erst mal ab", schrieb letzte Woche der Professor Arnaud Bénédetti, in "Le Figaro". Sie lassen dem jungen Präsident also das, was sie seinen Vorgängern verwehrt haben: Zeit. Und Emmanuel Macron vergilt es ihnen mit einem Reformtempo, bei dem es schwer ist mitzuhalten und die Übersicht über die Reformen zu behalten. Das macht es auch für die Gewerkschaften so schwierig zu reagieren und die Gesellschaft in Bewegung zu setzen. "Es ist zu spät, um gegen die Arbeitsmarktreform zu protestieren, und zu früh, um gegen die nächsten Reformen, deren Inhalt noch unbekannt ist, zu mobilisieren", so Rémi Bourguignon.