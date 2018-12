In Frankreich sind am Samstag wieder Zehntausende "Gelbwesten" auf die Straße gegangen - aber in deutlich geringerer Zahl als zuvor. Nach Zugeständnissen von Präsident Emmanuel Macron und dem Anschlag in Straßburg nahmen laut Behörden etwa halb so viele Menschen an den Protesten teil wie in der Vorwoche. Am Abend schätzte das Innenministerium die Teilnehmerzahl auf 66.000 landesweit - am vergangenen Wochenende waren es 126.000 Demonstranten gewesen.



Auch Krawalle wie an den beiden vergangenen Samstagen blieben zunächst aus. Randalierer hatten dabei Schaufenster eingeschlagen, Läden geplündert und brennende Barrikaden errichtet. Dutzende Menschen wurden verletzt.