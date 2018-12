Frankreich nimmt Abschied von Johnny Halliday.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Hundertausende Menschen haben sich in Paris von Rockstar Johnny Hallyday verabschiedet. Begleitet von einem Trauerzug wurde der Sarg mehrere Kilometer durch die französische Hauptstadt geführt. Dabei fuhr der Konvoi vom Triumphbogen über die Champs-Elysees zur Madeleine-Kirche im Herzen der Hauptstadt.



Hallyday war in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 74 Jahren gestorben. Hallyday hatte in den 60er Jahren den Rock'n'Roll nach Frankreich gebracht. Er galt als Frankreichs "Elvis".