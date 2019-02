Ich hoffe, das französische Volk wird sich von einem sehr schlechten Präsidenten befreien. Matteo Salvini, Italiens Innenminister

Die Attacken scheinen Teil einer Strategie im beginnenden Europawahlkampf zu sein. Denn Salvini erklärt in dem Video weiter: "Ich hoffe, das französische Volk wird sich von einem sehr schlechten Präsidenten befreien." Die Populisten der rechten Lega Nord und der 5-Sterne-Bewegung, die in Rom regieren, haben Frankreichs Präsidenten und dessen europafreundlichen Kurs offenbar zum Feindbild erkoren. Erst kürzlich bei der Unterzeichnung des Aachener Vertrags an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Emmanuel Macron wieder einmal betont, dass ein geeintes Europa seine Bürger besser schütze als jeder Nationalstaat.



Auf die politischen Querschüsse aus Italien ging er bislang nicht ein. Er ließ seine Europaministerin auf die damaligen Attacken des italienischen Innenministers antworten. Nathalie Loiseau sagte daraufhin vor der Presse: "Wir haben in Frankreich einen Spruch, der sagt, dass Überzogenes unbedeutend ist. Wenn Äußerungen in ihrem Ton und in ihrer Anzahl überzogen sind, werden sie unbedeutend. Wenn Sie mich nach unserer Reaktion fragen, wir treten nicht in einen Wettstreit ein, bei dem es darum geht, wer der Dümmste ist."